Ulrike B.s Nachfolgerin, Josefa Schmid, wählte einen anderen Weg und wandte sich entgegen des offiziellen Dienstwegs am 1. März direkt an den designierten Bundesinnenminister, Horst Seehofer. Zuvor hatte sie der BAMF-Leitung am 25. Februar einen 50-seitigen ersten Bericht zur Causa Bremen zukommen lassen, der das BMI nie erreicht hat, wie eine BMI-Sprecherin einräumte.



Josefa Schmid bat Seehofers Vorzimmerdame in der bayrischen Staatskanzlei nach einem ausführlicheren Telefonat um einen „kurzen persönlichen Gesprächstermin“ mit dem Ministerpräsidenten, wie es in ihrer Mail heißt. „Alle Unterlagen würde ich dann vor Ort zur Besprechung mitnehmen.“ Nur fünf Minuten später antwortete die Vorzimmerdame, der Gesprächswunsch werde dem Ministerpräsidenten unterbreitet. Eine Woche später schrieb sie abermals an die Vorzimmerdame „im Zusammenhang mit meinem derzeitigen Spezialauftrag in Bremen“.