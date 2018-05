BAMF und BMI: Zu lange weggehört

Auch an die Münchener Staatskanzlei, wo Horst Seehofer als Bayrischer Ministerpräsident saß, wandte sie sich ab dem 1. März, als feststand, dass er Bundesinnenminister werde, abermals vergeblich. Das zeigen Recherchen der WirtschaftsWoche und der Nürnberger Nachrichten. Die Recherche zeigt auch, dass die engsten Mitarbeiter Seehofers bereits sechs Wochen früher von den Vorfällen in Bremen wussten, als das BMI ursprünglich zugab. Zuerst hieß es, das BMI habe erst am 19. April Kenntnis von dem Fall in Bremen erlangt, später korrigierte sich die Sprecherin und räumte ein, dass bereits am 4. April eine „schriftliche Darstellung“ an das Abgeordnetenbüro von BMI-Staatssekretär Mayer (CSU) geschickt worden war – der Bericht von Josefa Schmid. Auf Anfrage räumte eine Sprecherin des BMI nun ein, dass Frau Schmid sich am Tage nach der Amtseinführung, am 14. März, bereits telefonisch um einen Termin beim Bundesinnenminister bemüht habe. Josefa Schmid stand nicht für ein Gespräch zur Verfügung.