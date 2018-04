Die 1200 fraglichen Fällen aus Bremen entsprechen dabei nur knapp 0,1 Prozent der Asylentscheidungen, die zwischen 2013 und 2016 bundesweit getroffen worden sind. Sollte sich der Betrugsverdacht erhärten, dürfte das dem Ansehen der Behörde zwar schweren Schaden zufügen, in Anbetracht einer nahezu 100-prozentigen Schutzquote für Jesiden aus der Region dürfte sich der Schaden für die Bundesrepublik aber in Grenzen halten.



Allerdings hat die Behördenleitung in der Vergangenheit ihr Übriges dazu beigetragen, dass das BAMF immer wieder in den Schlagzeilen landet und das Ansehen der Behörde sinkt. Spätestens seit 2016 ist der Zahlendruck innerhalb der Behörde so groß, dass Fehler vorprogrammiert sind – wie die Verwaltungsgerichte immer wieder zeigen. In 40 Prozent aller Klagen gegen BAMF-Entscheide obsiegen die Asylsuchenden.