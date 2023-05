Bankenkrise „Irgendwann müssen wir den Menschen ehrlich sagen: Euer Traum vom kreditfinanzierten Eigenheim ist riskant“

Wo sehen Sie noch Risiken?

Es lässt sich noch nicht abschätzen, wie sich das politische Gezerre in den USA um die Schuldenobergrenze weiter entwickelt. Auch sieht der Büroimmobilienmarkt in den USA nicht gut aus. Zudem wissen wir aus der Vergangenheit, dass Banken bei hohen Buchverlusten, selbst wenn die sozusagen nur auf dem Papier stehen, ihre Kreditvergabe zurückschrauben. Es spricht daher viel dafür, dass wir in den USA und in Europa in eine Kreditklemme reinlaufen. Und natürlich sind auch die enormen Schulden ein systemisches Risiko. Solange Staat, Unternehmen und Haushalte derart hohe Schuldensummen refinanzieren müssen, werden wir in einer Welt mit latent instabilen Finanzmärkten leben.