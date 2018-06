Bankensektor: Finanzminister Scholz betont Wichtigkeit großer deutscher Banken

FrankfurtBundesfinanzminister Olaf Scholz hat die Bedeutung robuster und international aktiver Banken für die deutsche Volkswirtschaft unterstrichen. „Deutschland braucht einen starken Finanzsektor, vor allem kleine und mittelständische Firmen brauchen Bankdienstleistungen, die so international sind wie sie sind“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Frankfurt.