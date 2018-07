Barmer-Arzneimittelreport: Großteil der Arzneikosten entfällt auf immer kleinere Patientengruppe

Die Krankenkassen geben immer mehr Geld für die Arzneimittel einer immer kleineren Gruppe der Versicherten aus. Dies geht aus dem am Donnerstag in Berlin vorgelegten Arzneimittelreport der Barmer hervor. Wahrend im Jahr 2010 die Behandlung von 4,6 Prozent der Versicherten die Hälfte der Arzneiausgaben ausmachte, waren es 2017 nur noch 2,7 Prozent der Versicherten, deren Therapie zu 50 Prozent aller Medikamentenausgaben der Kasse führte. Berücksichtige man auch die Ausgaben für Rezepturarzneimittel, die individuell für einzelne Patienten in Apotheken hergestellt werden, so seien es sogar nur 1,9 Prozent der Versicherten, heißt es in dem Report.