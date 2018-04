Barmer Zahnreport: Zahnärzte besuchen öfter Seniorenheime, Behandlung erfolgt kaum

Das ist jedoch nicht eindeutig Schuld der Zahnärzte. Es hängt vor allem damit zusammen, dass es in Pflegeheimen oft weder die für die zahnärztliche Versorgung benötigte Ausstattung gibt, noch können dort die erforderlichen Qualitätsstandards eingehalten werden. Der daher erforderliche Transport in die Zahnarztpraxis stellt sich jedoch nicht so einfach dar. Das fängt bei den zahlreichen Formalitäten an, die für einen Krankentransport erfüllt werden müssen.