BASF kürzt, BIP schrumpft Zeitenwende: Wo bleibt der Doppelwumms für die Beschleunigung?

2600 Stellen will der Chemieriese aus Kostengründen abbauen, davon zwei Drittel in Deutschland. 500 Millionen Euro sollen jährlich eingespart werden. An seinem Stammsitz in Ludwigshafen schließt der Konzern mehrere Anlagen, darunter auch die Einheit für das Kunststoffvorprodukt TDI, die erst 2015 in Betrieb genommen wurde. So schnell kanns gehen?