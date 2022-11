Baubranche in der Energiekrise: „Da kann kein Handwerker mehr seriös kalkulieren“

Reichen dafür die Energieentlastungsmaßnahmen mit dem Doppel-Wumms aus?

Der geplante Dezember-Abschlag wäre leider nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Und die Preisbremse ab März nächsten Jahres ist insofern gut, als wir dann wieder mehr Kalkulationssicherheit haben. Aber wir brauchen auch in den Monaten Januar und Februar Unterstützung. Hier muss die Koalition eine Härtefallbrücke bauen, damit vor allem energieintensive Handwerksbetriebe nicht auf der Strecke bleiben.



In früheren Zeiten war die KfW-Bank des Bundes ein wichtiger Helfer in der Not. Sollte sich die Staatsbank wieder stärker einschalten?

Ich rate dazu, als Ergänzung zu den gerade von unseren energieintensiven Betrieben dringend benötigten direkten Zuschüssen darüber hinaus auch die KfW stärker in diese Krise einzubinden. Zwar wurde im Auftrag des Staates bereits das KfW-Sonderprogramm Ukraine, Belarus, Russland aufgelegt, allerdings mit einer unattraktiven Konditionierung. Deshalb überrascht es nicht, dass die Nachfrage dafür gering ist. Politik sollte hier die Konditionen deutlich verbessern. Unsere Betriebe brauchen zinsverbilligte und verbürgte Darlehen. Sie würden von einem groß angelegten KfW-Kreditprogramm profitieren. Und für die Regierung hätte das den Vorteil: Sie könnte helfen – ohne große Kosten und mit einem überschaubaren Risiko.