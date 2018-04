Bauen und Heimat: Seehofer plant großen Wohngipfel im Herbst

Künftig wird ihm diese Ausrede nicht viel helfen. SPD und Union müssen liefern. In Deutschland fehlen Hunderttausende Wohnungen, vor allem im bezahlbaren Segment. „Wir wollen die Probleme auf dem Wohnungsmarkt aktiv angehen“, versprach Wanderwitz denn auch in seiner ersten öffentlichen Rede, die kürzer geriet als erwartet, weil er für eine namentliche Abstimmung zurück in den Bundestag eilen musste.