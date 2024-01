Bauern-Protestwoche Bauernproteste sorgen in deutschen Metropolen für lange Gesichter

Die Bauernproteste haben am Montagmorgen laut einer Auswertung des Navigationsdienstleisters TomTom in vielen deutschen Städten zu zähfließendem Verkehr, Stop-and-Go und Staus beigetragen. In Freiburg lag die Abweichung zum Vergleichsmontag im Vorjahr zeitweise bei bis zu 67 Prozent Plus, in Kiel und Bremen betrug der Aufschlag bis zu 32 Prozent. Auch in München und Leipzig waren die Proteste den Zahlen nach spürbar, hier fiel vor allem die Anzahl der Verkehrsbehinderungen ins Auge. In der Pendlerstadt München waren es bis zu 70 Stück zeitgleich.