Bauern Sorgt das Höfesterben für Kollateralschäden?

Während die mit der Landwirtschaft verbundenen Branchen also noch keine Gewinneinbrüche oder Arbeitsplatzverluste befürchten müssen, deuten die Daten der Statistiker darauf hin, dass mit der Konzentration auf Großbetriebe immer weniger Beschäftigte in der Landwirtschaft Arbeit finden werden. So ist die Zahl der Erwerbstätigen in dieser Branche in Deutschland in den letzten drei Jahren um 62.000 auf rund 876.000 gesunken: ein Rückgang um sieben Prozent und damit im Verhältnis mehr als doppelt so schnell wie das Höfesterben. Es gibt also nicht nur weniger Höfe, sondern auf jedem Hof arbeiten auch immer weniger Menschen.



Lesen Sie auch: „Es ist nicht immer Wut, oft auch Resignation“