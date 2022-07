Bauernpräsident Joachim Rukwied „In Brüssel hat man den Ernst der Situation noch nicht erkannt“

In den Niederlanden gab es in den vergangenen Wochen heftige Demonstrationen gegen die Agrarpolitik. Die Bauern haben Autobahnen und Innenstädte blockiert, weil 30 Prozent der Viehbetriebe vor dem Aus stehen könnten. Können Sie die Wut nachvollziehen?

Ich habe die Proteste natürlich verfolgt und war auch im direkten Austausch mit dem Vorstand des niederländischen Bauernverbandes LTO. Bei dem Streit geht es um die Landwirtschaft in ganzen Regionen, da geht es um die Existenz der Betriebe. Es gibt Vorschläge der Bauern, wie man Landwirtschaft umweltfreundlicher und emissionsärmer gestalten kann. Aber die niederländische Regierung hält strikt an ihren Vorstellungen fest und will ganze Regionen frei von Landwirtschaft machen. Dass das Widerstand auslöst, war zu erwarten. Wir sind da solidarisch mit den niederländischen Kollegen. Aber was ich betonen möchte: Wir distanzieren uns in aller Form von jeglicher Gewalt. Man muss miteinander reden und Lösungsansätze aufzeigen.



Auch in Deutschland gab es bereits Solidaritätskundgebungen – drohen hierzulande vielleicht ähnlich heftige Proteste?

Die Unzufriedenheit unserer Landwirte wächst ständig, zu Recht. Wir wollen im nächsten Jahr in der EU in eine neue, gemeinsame Agrarpolitik einsteigen und bis dato gibt es noch immer keine Vorgaben. Die EU will die Nutzung von Pflanzenschutzmitteln halbieren und in Schutzgebieten komplett verbieten, das hängt wie ein Damoklesschwert über uns. Das würde die Existenz zehntausender Betriebe vernichten. Wir haben die größte Krise in der Schweinehaltung seit Jahrzehnten. Die Landwirtschaft hat ein klares Signal zum Umbau der Tierhaltung gegeben. Aber politisch fehlen die Vorgaben, es gibt keine gesicherte Investitionsförderung, das Bau- und Emissionsschutzrecht muss geändert werden, sonst kann ich gar keine Ställe umbauen. Und in der Politik herrscht Stillstand, das nimmt uns die Zukunftsperspektive. Die Stimmung ist schlecht.