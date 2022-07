Bauernpräsident Joachim Rukwied „Die Unzufriedenheit der Landwirte wächst ständig“

Und wenn die Kunden an der Theke dafür nicht zahlen wollen?

Wenn die Verbraucher und Verbraucherinnen mit der bewussten Entscheidung an der Theke da nicht mitgehen, wird der Strukturbruch in der Schweinehaltung unvermindert weitergehen. In Deutschland sind wir dann irgendwann nicht mehr in der Lage, die Bevölkerung mit Schweinefleisch zu versorgen. Das kommt dann beispielsweise aus Spanien. Wir haben 2021 in Deutschland ungefähr 2,5 Millionen Schweine abgebaut. Und die spanischen Landwirte haben einen Bestand von 3,5 Millionen Schweinen aufgebaut.