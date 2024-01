Bauernprotest gegen Subventions-Abbau Ein bisschen Sippenhaft muss jetzt sein

Ja, es darf in unserem Land demonstriert und protestiert werden. Wer aber dabei so eklatant gegen das zivilisierte Miteinander verstößt wie die rund 100 protestierenden Bauern am Fähranleger, darf damit nicht durchkommen. Das muss natürlich genauso für Klimakleber gelten, die unangemeldet Straßen blockieren und Rettungskräfte hindern, an ihren Einsatzort zu kommen – und nun zum Teil mit Haftstrafen rechnen müssen. Den Bauern sollte es nicht besser ergehen.