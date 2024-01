Bauernproteste „Die Landwirtschaft fühlt sich von ihrer Kernaufgabe abgehalten“

Auch der Eindruck, es werde aus städtischen Milieus eine Politik gegen den ländlichen Raum gemacht, hatte sich in Teilen der Landwirtschaft verfestigt. All diese Faktoren, die sich noch um weitere Aspekte, wie ungesicherte Hofnachfolge, globalem Wettbewerb und Marktmacht im Lebensmitteleinzelhandel, ergänzen ließen, haben zu dieser explosiven Reaktion beigetragen.



Lesen Sie auch: Sorgt das Höfesterben für Kollateralschäden?



Stellt man aber jenseits der kurzfristigen Proteste die Frage nach der gesamtwirtschaftlichen Begründbarkeit der Agrardiesel-Subventionen, so wird schnell offenkundig, dass eine überzeugende Begründung fehlt. Mittel- und langfristig ist zu erwarten, dass durch eine Verteuerung des Dieselverbrauchs in der Landwirtschaft die gesamtwirtschaftlich wünschenswerte Mengenreduktion zumindest schneller eintreten wird als bei unveränderter Begünstigung, sei es durch weniger besonders dieselintensive Arbeitsschritte, durch sukzessive Investition in besonders kraftstoffeffiziente Dieselmotoren oder durch die beschleunigte Entwicklung alternativer Antriebsformen.