Bauernproteste Vier Grafiken zeigen die Situation der Landwirte in Deutschland

Die gesamte landwirtschaftliche Fläche in Deutschland blieb in den vergangenen Jahrzehnten konstant – etwa 17 Millionen Hektar. Doch das Bild der Felder hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt: Wiesen und Weiden verwandelten sich in Ackerland. Knapp 70 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen sind Acker. Land, das mit großen Kraftfahrzeugen bewirtschaftet, gepflegt und abgeerntet wird. An diesem Punkt profitierten die Landwirte von den Diesel-Subventionen.