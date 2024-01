Bauernproteste „Wir schaffen es nicht eine vernünftige und professionelle Landwirtschaft zu führen“

In der Dämmerung machten sich vergangene Woche an einem Morgen 70 Traktoren auf den Weg. Sie sind teilweise plakatiert. Auf einem Laken steht: „Heizöl/Diesel muss bezahlbar bleiben. Weg mit der CO2-Steuer.“ Für die Trecker geht es nicht auf ein Feld. Stattdessen werden sie Straßen blockieren. Der Grund: die geplanten Kürzungen der Agrarsubventionen für Bauern. Unter der Demonstrierenden befindet sich auch Jörn Schulte aus Hattingen. Er ist selbst Landwirt. In einigen Jahren soll er den Familienhof übernehmen. Im Gespräch erzählt er, was er von den Aktionen hält.