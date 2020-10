Bauherr Staat Warum Großprojekte so oft aus dem Ruder laufen

Der BER ist nicht der einzige Fall von Chaos bei Großbauten, siehe Elbphilharmonie, Stuttgart 21 oder Kölner Oper. Warum laufen Großprojekte in Deutschland planerisch und finanziell so oft aus dem Ruder?

Es gibt eine ganze Reihe von Ursachen. Das fängt schon bei der Planung an. Die Kosten solcher Projekte werden oft aus politischen Gründen heruntergerechnet, weil die Politik das Projekt erstmal durchbekommen will. Danach überschätzt der Bauherr Staat systematisch seine Fähigkeiten des Baumanagements; oft werden in der Kalkulation zum Beispiel die Risikopuffer für unvorhergesehene Kostensteigerungen zu niedrig angesetzt. Das nächste Problem entsteht bei der Auftragsvergabe. Es gibt im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen das so genannte Mittelstandsgebot. Die Behörden sollen möglichst kleinteilig ausschreiben, damit mittelständische Betriebe mitbieten können.