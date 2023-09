Baukrise Eklat vor Wohnungsbaugipfel: Zwei Spitzenverbände sagen Teilnahme ab

Das aber sieht Gedaschko überhaupt nicht: „Ein solches Zeichen können und wollen wir in der aktuellen Situation nicht setzen, weil es realitätsfern ist.“ So seien die Baugenehmigungen im Juli um 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen, die Kosten würden völlig aus dem Ruder laufen. Zwar gebe es aus dem Bauministerium „einige Impulse“, so Gedaschko, doch sei dies „angesichts der gewaltigen Dimension der Belastung zu wenig.“



Haus & Grund-Präsident Warnecke sieht die Regierung sogar auf einem falschen Weg. In seinem Schreiben an den Bundeskanzler schreibt Warnecke: „Wir müssen feststellen, dass den privaten Immobilieneigentümern mehr und mehr Steine in den Weg gelegt werden: Es wird ein Gebäudeenergiegesetz verabschiedet, das jeden Eigentümer noch weiter unter Druck setzt; die EU arbeitet auf Wunsch und mit Unterstützung der Bundesregierung an Zwangssanierungen; die Förderpolitik ist realitätsfremd; das Mietrecht wird seit Jahren ausschließlich zulasten der Vermieter verschärft und der CO2-Preis wird – obwohl als Lenkungsinstrument durch das GEG entbehrlich – nicht an die Bürgerinnen und Bürger erstattet. Die Liste ließe sich lang fortsetzen.“