Baukrise „Mangel an bezahlbarem Wohnraum bedroht die politische Stabilität“

Was könnte denn passieren, wenn wir aus der Krise im Wohnungsbau nicht herauskommen?

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum bedroht die politische Stabilität. Wenn die Menschen keine bezahlbaren Wohnungen mehr bekommen, schränkt das die Lebensqualität massiv ein. Das geht damit einher, dass zusätzlicher Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern bereitgestellt werden muss. Es führt zu Unzufriedenheit, wenn die Menschen das Gefühl bekommen: für „Ausländer“ wird etwas getan und für „uns“ nicht.



Wegen der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt möchte Geywitz – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – mietrechtliche Verschärfungen. Konkret bedeutet das eine verlängerte Mietpreisbremse und eine gesenkte Kappungsgrenze. Kann das denn für Entspannung auf dem Mietmarkt sorgen?

Nein. Zusätzliche Mietpreisbegrenzungen verschärfen das Problem. Als Ökonomen bezeichnen wir das als Insider-Outsider-Problem. Miet-Obergrenzen sind nur für die Leute gut, die – als Insider – über eine Wohnung verfügen. Aber für alle, die eine Wohnung suchen – die Outsider – wird es deutlich schwerer. Denn je einschneidender die Regulierung, desto öfter werden Vermieter frei gewordene Mietwohnungen als Eigentumswohnung verkaufen. Das hat man in Berlin gesehen. Durch den Mietendeckel sind die Angebote an Mietwohnungen massiv zurückgegangen. Außerdem wird es bei solchen Regulierungen auch für Investoren unattraktiver, Mietwohnungen zu bauen. Das ist also nur eine Symptomtherapie, welche das ursächliche Problem vergrößert.