Bauministerin „Ministerium erkennt die Lage nicht“: Klara Geywitz erzürnt die Baubranche

Wenn der Bundestag dieser Tage die Wohnungspolitik auf die Agenda nimmt, sind Diskussionen programmiert – so auch am vergangenen Mittwoch. Im Rahmen einer aktuellen Stunde zur Situation am Wohnungsmarkt ergriff Bauministerin Klara Geywitz (SPD) das Wort. Wieder einmal musste sie sich für die verfehlten Neubauziele rechtfertigen, die wegen Zins- und Baukostenexplosion wohl auch in Zukunft nur politisches Wunschdenken bleiben werden.