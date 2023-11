Bauministerkonferenz nach KTF-Urteil: Jetzt wackelt auch noch die Immobilienförderung

Insbesondere wenn zum Beispiel der Fördertopf für den 'Klimafreundlichen Neubau' vorerst versiegt, dürften auch Investoren angedachte Bauprojekte erst einmal auf Eis legen. „Die neue Unsicherheit bei den Förderprogrammen lähmt den Wohnungsbau abermals“, so Braun. Die Folgen würden wir erst in einigen Jahren sehen. Denn: Eine Wohnung, die heute genehmigt wird, ist erst in zwei bis drei Jahren bezugsfertig.



Solche Warnungen gibt es derzeit allerorten in der Immobilienbranche. „Sollte diese Unterstützung entfallen, würde dies nicht nur das Segment des Neubaus schwer treffen, sondern auch das letzte Neubaupotential im Markt gefährden – mit dramatischen Folgen für die Branche und soziale Auswirkungen auf die Gesellschaft“, meint Achim Amann vom Maklerhaus Keller Williams.