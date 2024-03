Bauwirtschaft Scholz rechnet mit Ende der Talfahrt beim Wohnungsbau

Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau ist angesichts fehlender Aufträge und zunehmender Stornierungen so schlecht wie noch nie. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel im Februar auf das Rekordtief von minus 61,9 Punkten, nach minus 60,7 im Januar, wie das Münchner Ifo-Institut bei seiner Unternehmensumfrage herausfand. Mehr als jede zweite Baufirma sei mit der aktuellen Geschäftslage unzufrieden. Auch die Erwartungen für die kommenden Monate steckten im Keller fest. Dem Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) zufolge fehlen in Deutschland bereits in diesem Jahr mehr als 600.000 Wohnungen. Die Bundesregierung hat ihr Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr zuletzt deutlich verfehlt.



