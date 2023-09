Bayern Aiwanger: Entschuldigung in „Stunde der Bedrängnis”

07. September 2023 | Quelle: dpa

Die Debatte um Hubert Aiwanger hält an. Bild: Bild: dpa

Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sieht seine öffentliche Entschuldigung für mögliche Fehler zu Jugendzeiten auch im Nachhinein als richtig und notwendig an. In einer Talk-Sendung mit den Landtags-Spitzenkandidaten im BR Fernsehen ging er gestern Abend aber nicht auf die Frage ein, für was genau und für welchen „Mist” in der Schulzeit er sich nun genau entschuldigt habe.