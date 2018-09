Bayern CSU erntet wachsenden Widerwillen der Wähler

In dieser Lage versuchen sich die Christsozialen beim Wahlparteitag am Samstag in München Mut zu machen. Tatsächlich steht der Freistaat gut da, oft sogar an der Spitze der Bundesländer. Bayern hat mit 2,9 Prozent den geringsten Arbeitslosenanteil. Dieser Wert bedeutet Vollbeschäftigung, vielerorts suchen Unternehmen mühsam Fachkräfte und Akademiker. Das Bildungssystem gilt als flächendeckend gut. Der Anteil der Sozialhilfeempfänger ist geringer als anderswo in Deutschland. Die Zahl der Start-ups und Patentanmeldungen hoch, die Ministerialbürokratie gut organisiert. Auch die Integration der Flüchtlinge und Zuwanderer, um die die CSU so heftig mit Kanzlerin Merkel streitet, ist besser organisiert und finanziert als anderswo.