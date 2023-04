Bayern CSU gibt sich neues Grundsatzprogramm

14. April 2023 | Quelle: dpa

Das neue Grundsatzprogramm der CSU soll ausdrücklich kein Wahlprogramm sein. Bild: Bild: dpa

Mit einem neuen Grundsatzprogramm will sich die CSU in Zeiten des Ukraine-Krieges und nach Corona für aktuelle und kommende Herausforderungen rüsten. Das rund 90 Seiten dicke Werk, das die Partei nach rund einjähriger Arbeit in München vorstellte, ist eine klassische Standortbestimmung der CSU als konservative Volkspartei - aber auch mit einigen neuen Facetten und Betonungen. Endgültig beschlossen werden soll das Programm mit dem Titel „Für ein neues Miteinander” auf einem Parteitag am 6. Mai.