Bayern-Koalition: Freie Wähler bekommen in Bayern zusätzlichen Ministerposten

Die Freien Wähler bekommen in der bayerischen Landesregierung wie gefordert einen vierten Ministerposten. „Die Bayern-Koalition steht“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach einer Vorstandssitzung der Partei in München. Der in nur zwei Wochen ausverhandelte Koalitionsvertrag sollte am Nachmittag unterschrieben werden. Inhaltlich habe es kaum Differenzen gegeben, sagte Söder. „Die Richtung stimmt.“ Die Freien Wähler stellen mit Fabian Mehring künftig auch den Chef des Digitalministeriums, das bisher bei Judith Gerlach (CSU) lag. Mehring war bisher parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion.