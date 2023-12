Bayern Kruzifixe in Behörden? - Urteil zu Kreuzerlass erwartet

19. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Im April 2018 hatte das bayerische Kabinett auf Initiative von Markus Söder den Kreuzerlass beschlossen. Bild: Bild: dpa

Das Kreuz mit dem Kreuz: Seit 2018 muss in jedem staatlichen Gebäude in Bayern ein Kruzifix hängen - und seitdem gibt es Streit über diese Regelung. Heute will das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig sein Urteil darüber verkünden, ob der sogenannte Kreuzerlass von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) rechtens ist.