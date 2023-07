Bayern Länderfinanzausgleich kommt vors Verfassungsgericht

„Wir können den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in unserem Land nicht mehr weiter vermitteln, dass mit bayerischen Steuergeldern in anderen Ländern Wohlfühlprogramme über den Finanzkraftausgleich finanziert werden, die wir uns in Bayern selbst nicht leisten”, sagte Füracker. In den anderen Ländern war die Klagedrohung Bayerns bereits in den vergangenen Wochen teils heftig kritisiert worden.