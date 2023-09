Bayern Merkels Beton-Reiterstandbild zusammengebrochen

14. September 2023 | Quelle: dpa

Das Merkel-Reiterstandbild von Künstler Wilhelm Koch in Etsdorf ist auseinandergebrochen. Bild: Bild: dpa

Ein Reiterstandbild der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in der Oberpfalz noch nicht einmal zwei Jahre gehalten. In der Nacht zum Donnerstag sei die 2,70 Meter hohe, lebensgroße Skulptur in sich zusammengebrochen, wie Künstler Wilhelm Koch berichtete. „Leider war der damalige 3D-Betondruck nicht sehr haltbar und für den Außenbereich ungeeignet”, bilanzierte Koch.