Bayern: Umfrage sieht CSU im Aufwind

MünchenDie CSU scheint sich langsam von ihrer historischen Pleite bei der Bundestagswahl zu erholen: Nach einer Forsa-Umfrage bekäme sie bei der Landtagswahl in Bayern derzeit 42 Prozent der Stimmen. Damit könnte sich die CSU zwar im Vergleich zur Bundestagswahl im vergangenen September (38,8 Prozent) deutlich steigern, die bei der Landtagswahl 2013 errungene absolute Mehrheit (47,7 Prozent) bliebe aber dennoch verloren. Der nächste Landtag wird in knapp acht Monaten gewählt, am 14. Oktober.