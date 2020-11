Bayern Umstrittene SPD-Landeschefin Natascha Kohnen hört auf

Bayerns SPD-Landeschefin Natascha Kohnen will bei der vermutlich im März anstehenden Neuwahl des Landesvorstands nicht mehr kandidieren. Das teilte sie am Samstag bei einer Internet-Sitzung des Landesvorstands mit, wie die Deutsche Presse-Agentur im Anschluss von mehreren Teilnehmern übereinstimmend erfuhr. Ihr Landtagsmandat will Kohnen dem Vernehmen nach aber weiter behalten. Seit 2008 ist die 53-Jährige Abgeordnete des bayerischen Landtags.