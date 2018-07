Bayern: Was drei bayerische Verbandschefs über Markus Söder sagen

Was sind mit Blick auf die bayerische Wirtschaft die wichtigsten Aufgaben, die die Staatsregierung anpacken muss?



- Bertram Brossardt (vbw): Damit die bayerische Wirtschaft auch in Zukunft erfolgreich ist, müssen wir in Bayern weiter eine Top-Bildung gewährleisten. Hier geht es insbesondere auch darum, Lernende dabei zu unterstützen, digitale Souveränität zu entwickeln und eine informationstechnische Grundbildung zu erlangen. Wir müssen zudem die Taktzahl beim Ausbau der digitalen Infrastruktur weiter hochhalten – sowohl bei den Leitungen als auch beim Mobilfunk. Ein sehr wichtiger Punkt ist zudem die Fachkräftesicherung. Eine besonders große Herausforderung für den Standort Bayern ist darüber hinaus der Strukturwandel in der Automobilindustrie. Ein Viertel der Wertschöpfung der bayerischen Wirtschaft hängt am Auto. Wir müssen alles daransetzen, damit Bayern den Wandel – Stichwort Elektromobilität, Stichwort autonomes Fahren – von der Spitze her gestaltet. Hinzu kommt die Herausforderung der Digitalisierung, die große Chancen bietet, aber für die Unternehmen auch einen Kraftakt darstellt.