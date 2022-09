BDI-Klimakongress Kampf um die Energiewende

Das bleibende Problem laute doch so, sagt Südekum: Wie gelinge diese Transformation in Unternehmen, die bereits durch die Pandemie in ihrer Substanz geschwächt und teilweise bereits mit viel Kredit belastet seien? „Da lohnt ein Blick in die USA“, meint der Ökonom: „Dort wurden Kredite gewährt, die später aber teilweise in Zuschüsse gewandelt wurden. So ein Instrument ist für Unternehmen weniger abschreckend und die Politik kann sicherstellen, dass der Schuldenerlass an bestimmte Unternehmensziele – etwa Investitionen in klimafreundliche Technologien – geknüpft ist.“ Ob Habeck den Vorschlag aufgreifen wird, bleibt abzuwarten.



