BDI-Studie Mehrinvestitionen in Höhe von 860 Milliarden Euro für Klimaziele 2030 nötig

In der Industrie müssen die Produktionsprozesse in den Bereichen Stahl, Chemie, Zement und Kalk umgestellt werden. Die Elektrifizierung industrieller Wärmeprozesse werde zu einem deutlich höheren Strombedarf führen - ein Plus um 63 Terawattstunden im Jahr 2030, so Russwurm. „Das ist mehr als der heutige Strombedarf der Schweiz pro Jahr.“ Bis 2045 werde sich der Trend noch verstärken. BCG-Partner Burchardt zufolge sollte der Kohleausstieg bis 2030 und damit deutlich früher als bisher geplant über die Bühne gehen - wie es die Grünen wollen. In der Übergangsphase seien bis 2030 mehr als doppelt so viele Gaskraftwerke nötig, um erneuerbare Energien zu ergänzen und die Vorsorgungssicherheit zu gewährleisten. Sie müssten ein Jahrzehnt später dann auf Wasserstoff umgestellt werden können.