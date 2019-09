Beamtenbezüge Pensionslasten sprengen öffentliche Haushalte

Norwegens Staatsfonds wird häufig als Vorbild für deutsche Versorgungsfonds genannt.

Der Vergleich ist völlig naiv. Sowohl der Staat als auch die einzelnen Regionen und Kommunen erwirtschaften Haushaltsüberschüsse. Noch weitere 100 Jahre werden Einnahmen aus der Gasförderung fließen. Jedes Jahr fließen mehrere Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den Staatsfonds. In Deutschland haben sie bestenfalls eine schwarze Null in den öffentlichen Haushalten. So viel Geld wie nötig wäre, ließe sich daher gar nicht zurücklegen.