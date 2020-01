Beamtenbund-Chef „Arbeitszeit der Staatsdiener soll sinken“

Geht es in der Tarifrunde nur ums Geld oder stellen Sie auch qualitative Forderungen?

Es gibt in der Tarifpolitik einen generellen neuen Trend, anstelle steigender Löhne optional mehr Freizeit anzubieten. Bei der Bahn und in der Metallindustrie hat es dazu erste Pilotabschlüsse gegeben. Auch im öffentlichen Dienst läuft die Debatte, mit Blick auf die Work-Life-Balance mehr Zeit statt mehr Geld zu fordern. Die Meinungsfindung ist bei uns intern noch nicht abgeschlossen, aber ausschließen will ich die Forderung nach einer Art Wahltarif nicht.



Ist es nicht ökonomisch kontraproduktiv, in Zeiten des eskalierenden Fachkräftemangels die Arbeitszeiten zu verringern?

Auch hier gilt: Wir müssen attraktiver werden, um Menschen für den öffentlichen Dienst zu gewinnen. Der Arbeitsmarkt ist nun mal zunehmend ein Arbeitnehmermarkt. Wenn der Mainstream sagt: „Zeit ist das neue Geld“, dann müssen die Arbeitgeber darauf reagieren.