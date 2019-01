Beamtenbund-Chef Silberbach „Ärmere Bundesländer bluten personell aus“

In der Tarifrunde für Bund und Kommunen hat es bereits im Frühjahr einen Abschluss gegeben: 7,5 Prozent, verteilt auf zweieinhalb Jahre. Würden Sie das auch auf Länderebene unterschreiben?

Sagen wir so: Das ist die Benchmark.



Würde der Beamtenbund akzeptieren, dass der Tarifabschluss für die Angestellten erst zeitlich verzögert auf die Beamten übertragen wird, wenn die Zahl vor dem Komma stimmt?

Nein. Wir fordern eine Eins-zu-Eins-Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamten. Allerdings ist das wegen des zersplitterten Tarif-und Besoldungsrechts nicht einfach. Jedes Bundesland entscheidet darüber autonom – und die Schere geht immer weiter auseinander. Es ist ein Skandal, wie unterschiedlich die einzelnen Bundesländer Tarifabschlüsse auf die Beamten übertragen.

Nur ein Beispiel: Ein Landesbeamter in Bayern verdient in der Besoldungsgruppe A 9 in der Endstufe 2816 Euro – im Saarland sind es fast 16 Prozent weniger. Das schafft große Probleme. Da der Fachkräftemangel auch im öffentlichen Dienst immer dramatischer wird, werben reichere Bundesländer mehr oder weniger offen Personal in ärmeren Ländern, die weniger zahlen können, ab. Da gibt es – leider – schon seit längerer Zeit einen regen Grenzverkehr.