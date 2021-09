Bedingungsloses Grundeinkommen Die große Umverteilung

Dem Beirat gehören 35 Ökonominnen und Ökonomen an, darunter Clemens Fuest, Chef des ifo Instituts, und Lars Feld, bis vor kurzem Vorsitzender der Wirtschaftsweisen und ab Herbst am Wiener Institut für Höhere Studien. Die Autoren sind der Meinung, dass das BGE für Erwachsene 1208 Euro und für Kinder 684 Euro monatlich betragen müsste, wenn alle Bürger in Höhe des heute gesellschaftlich akzeptierten Existenzminimums abgesichert sein sollen. „Selbst wenn man die anderen Sozialleistungen gegenrechnet, entsteht mit der Einführung des BGE ein Finanzierungsbedarf von knapp 900 Milliarden Euro jährlich.“ 70 Prozent der verfügbaren Haushaltseinkommen in Deutschland müssten umverteilt werden.