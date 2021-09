Bedingungsloses Grundeinkommen Eine Grundsicherung, die keiner will

Das Problem ist, dass das BGE wichtige Informationen zur Bedürftigkeit einfach ignoriert. Dadurch wird die Gegenfinanzierung teuer, die resultierenden Probleme wachsen. So differenziert das BGE nicht nach dem Wohnort. Damit es überall existenzsichernd ist, muss es daher einer Bremerin so viel zahlen, dass sie sich auch in München eine Wohnung leisten könnte. Und das BGE ignoriert auch die Haushaltsgröße. Paare bekommen genauso viel wie zwei Singles mit viel höheren Wohnkosten. Diese Ignoranz macht es teurer.