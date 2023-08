Bedingungsloses Grundeinkommen Geld für alle? Neuer Konfigurator zeigt, wie das Grundeinkommen finanziert werden könnte

Eine zentrale Frage klärt das Experiment nicht: Wie und ob ein Grundeinkommen finanzierbar wäre. Denn ein Ende 2021 veröffentlichtes Gutachten des wissenschaftlichen Beirats im Bundesfinanzministerium kam zu einem deutlichen Fazit: Die Finanzierung ist nicht umsetzbar. Andere Ökonomen, wie beispielsweise Thomas Straubhaar, Professor für Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg und Autor des Buchs „Grundeinkommen jetzt!“, halten dagegen. So schrieb Straubhaar in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche: Ein Großteil des Streits für oder gegen ein Grundeinkommen drehe sich um (Um-)Verteilungseffekte – es gehe gar nicht darum, ob ein Grundeinkommen finanzierbar ist, „das ist es in jedem Falle immer und zwar ohne höhere Steuerlasten für die Bevölkerung.“