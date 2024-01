Dieses „Nie wieder” beschwor auch Marcel Reif, der als Sohn eines Holocaust-Überlebenden für die zweite Generation der Opfer sprach - vor allem darüber, dass sein Vater über das Grauen schwieg, um ihn, den Sohn, zu behüten. „'Nie wieder' ist mitnichten ein Appell”, sagte Reif. „'Nie wieder' kann nur sein, darf nur sein - 'nie wieder' muss sein - gelebte, unverrückbare Wirklichkeit.” Vieles, was nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober in Deutschland geschehen sei, habe ihn entsetzt. „Aber was da zuletzt zu sehen war, die großen Demonstrationen der Aufrechten, das macht mir Hoffnung.” -