Befristung: Wirtschaft läuft Sturm gegen Verschärfung im Arbeitsrecht

Der Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit über den April 2021 spreche eine deutliche Sprache, schreibt der VDMA-Präsident. „Die Corona-Krise führt unverkennbar zu einer Verfestigung der Arbeitslosigkeit“. Nach den BA-Daten hat sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen, also der Personen, die länger als 12 Monate arbeitslos waren, von März auf April um 37.000 oder vier Prozent auf 1,07 Millionen erhöht. Im gleichen Monat des Vorjahres, im April 2020, ist die Langzeitarbeitslosigkeit wegen des ersten Lockdowns um 42.000 oder sechs Prozent gestiegen. Dagegen hatte sich in den Jahren zuvor die Langzeitarbeitslosigkeit im April jeweils verringert. Der Abstand zum Vorjahr belief sich im April 2021 auf plus 318.000 oder plus 42 Prozent, nach plus 323.000 oder plus 46 Prozent im März. „Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 28,4 Prozent auf 38,6 Prozent erhöht,“ rechnet Haeusgen vor. „Das ist ein Alarmsignal.“