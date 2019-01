Behördenstatistik Jeden zweiten Tag gibt es einen Lebensmittelrückruf

Ob Edelstahlborsten im Schokoriegel, Glasstückchen in der Nudelsuppe und Chlorrückstände im Babybrei – die Zahl der Lebensmittelskandale ist im vergangen Jahr weiter gestiegen, berichtet die WirtschaftsWoche. Insgesamt 186 Mal hat das staatliche Internetportal lebensmittelwarnung.de 2018 vor gefährlichen Lebensmitteln gewarnt und über entsprechende Rückrufaktionen informiert. Rein rechnerisch warnten die Behörden in Deutschland jeden zweiten Tag vor gefährlichen oder unhygienischen Lebensmitteln und informierten über entsprechende Rückrufaktionen. Das geht aus einer Auswertung des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hervor, die dem Magazin vorliegt. Demnach warnten die Behörden über das staatliche Portal lebensmittelwarnung.de 2018 insgesamt 186 Mal vor gefährlichen Lebensmitteln. 2017 lag die Zahl der Meldungen noch bei 161, vor fünf Jahren war der Wert weniger als halb so hoch (2013: 75 Einträge). Zu den wichtigsten Rückrufgründen zählten 2018 nach BVL-Angaben mikrobiologische Verunreinigungen, Fremdkörper, Kennzeichnungsmängel und Grenzwertüberschreitungen. Fleischerzeugnisse, Getreide- und Backwaren sowie Nüsse und Knabberwaren waren demnach am häufigsten von Rückrufen betroffen.