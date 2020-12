Beitragserhöhung Sender ziehen wegen Rundfunkbeitrag vor Bundesverfassungsgericht

Ob und wenn ja wann die 86 Cent Plus doch noch kommen, ist jetzt nicht absehbar. Es fächern sich gleich mehrere Pfade auf. Klar ist bereits: ARD, ZDF und Deutschlandradio werden vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ziehen. Das kündigten sie am Dienstag an. Der genaue Zeitablauf ist aber noch nicht im Detail bekannt.



Der Rechtswissenschaftler Bernd Holznagel von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster brachte vor einiger Zeit in einer Stellungnahme für den Landtag in Magdeburg zusätzlich zur Möglichkeit einer Klage im Hauptverfahren ein Eil-Verfahren in Karlsruhe ins Spiel. Das könnte dann vorgeschaltet sein, bis in der Hauptsache entschieden ist. Bei Erfolg könnte der Beitrag – zumindest vorläufig – laut Holznagel doch zum 1. Januar steigen, bis das Ganze im eigentlichen Hauptverfahren entschieden ist.