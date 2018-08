Beitragssenkung: Heil für baldige Klarheit im Streit über Arbeitslosenversicherung

BerlinArbeitsminister Hubertus Heil will rasch Klarheit über die beabsichtigte Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung. „Wichtig ist, dass bald Klarheit herrscht“, sagte ein Sprecher seines Ministeriums am Freitag in Berlin. Der SPD-Politiker hatte zuvor erneut seine Bereitschaft erklärt, den Arbeitslosenbeitrag über den in der Koalition vereinbarten 0,3 Prozentpunkte zu senken.