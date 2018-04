Beitragssprünge: Versicherungsmathematiker drängen auf Reformen für die Private Krankenversicherung

Die Aktuare schlagen daher dem Gesetzgeber vor, den Versicherern die Möglichkeit zu geben, als dritten auslösenden Faktor auch die Zinsentwicklung zu berücksichtigen, so dass Änderungen des Zinsniveaus zeitnah in die Beiträge einfließen. „Diese Anpassung an die neuen Kapitalmarktwirklichkeiten wäre ein entscheidender Schritt, das PKV-System zukunftssicher zu machen“, sagte DAV-Vorstandschef Roland Weber.