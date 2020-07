Belegpflicht CDU-Wirtschaftsrat will Übergangszeit bei Bonpflicht verlängern

Diese Zeit soll nach Auffassung des Wirtschaftsrats genutzt werden, um Rechtssicherheit auch für digitale Lösungen zu schaffen. „Ganz grundsätzlich benötigen wir in der aktuellen Phase des Neustarts nach der Coronakrise Konzepte zur Wiederbelebung der Läden mit Kundengeschäft, sonst hängen an vielen Geschäften in unseren Innenstädten zum Ende dieses Jahres Schilder mit der Aufschrift: Wegen Insolvenz geschlossen“, mahnte Steiger.