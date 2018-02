BER: Hauptstadtflughafen wird 770 Millionen Euro teurer

Ja, die Fertigstellung des Flughafens „kostet viel Zeit und strapaziert die Nerven“, aber so müsse es noch gut zwei weitere Jahre weitergehen, „um am Ende sicher durchs Ziel zu gehen“, sagte der 61-jährige ehemalige Stadtplaner. Bauarbeiten, so Lütke Daldrup, finden nur noch wenig statt, hauptsächlich handelt es sich um Mängelbeseitigungen etwa an der Sprinkleranlage, die im Sommer 2018 abgeschlossen werden sollen.